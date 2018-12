POL-HR: Fritzlar - Brand einer Baubude mit angrenzendem Backhaus

Homberg (ots) - Fritzlar Brand einer Baubude mit angrenzendem Backhaus Brandzeit: 30.11.2018, 02:05 Uhr

Am letzten Freitag ist es in der Straße "Zwischen den Krämen" zu einem Brand einer Baubude und einem angrenzenden Fachwerkhaus gekommen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 02:00 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung und dann eine Flammenentwicklung im Inneren der Baubude und alarmierte sofort die Polizei. Das Feuer aus der Baubude griff auf das nebenstehende Wohngebäude über. Hierdurch ist der Dachstuhl des Fachwerkhauses in Brand geraten. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden Fenster, eine Tür und die Fassade des Nachbargehäuses beschädigt. Nach knapp zwei Stunden Einsatzzeit konnte die Feuerwehr den Brand komplett löschen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg haben den Brandort untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Brandursache war ein technischer Defekt einer Lichterkette in der Baubude. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- Euro entstanden.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

