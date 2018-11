POL-HR: Fritzlar - Einbruch in Backshop - Tageseinnahmen gestohlen

Homberg (ots) - Fritzlar Einbruch in Backshop - Tageseinnahmen gestohlen Tatzeit: 29.11.2018, 18:00 Uhr bis 30.11.2018, 03:25 Uhr

Vermutlich in den frühen Morgenstunden am Freitag sind unbekannt Täter in einen Backshop in der Gießener Straße eingebrochen und haben die Tageseinnahmen entwendet.

Die Täter warfen mit einem Pflasterstein ein Fenster des Backshops ein, öffneten das Fenster und stiegen in den Shop ein. Aus einem Raum entwendeten die Täter die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

