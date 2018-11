POL-HR: Edermünde-Holzhausen - Fünf Navigationssysteme aus Wohnmobilen gestohlen

Homberg (ots) - Edermünde-Holzhausen Fünf Navigationssysteme aus Wohnmobilen gestohlen Tatzeit: 28.11.2018, 18:05 Uhr bis 29.11.2018, 08:20 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Frankfurter Strasse unbekannte Täter in sieben Wohnmobile eingebrochen und haben fünf Navigationssysteme im Gesamtwert von ca. 10.000,- Euro entwendet.

Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun und gelangten so zu den auf dem Firmengelände abgestellten Wohnmobilen. Anschließend zerstörten sie an insgesamt sieben Wohnmobilen jeweils eine Seitenscheibe, stiegen in fünf Wohnmobile ein, bauten die jeweiligen Navigationssysteme aus und entwendeten diese. Bei zwei Wohnmobilen gelang es den Tätern nicht die Türen zu öffnen und in den jeweiligen Fahrzeuginnenraum zu kommen. An den Wohnmobilen entstand ein Sachschaden in Höhe 15.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell