POL-HR: Schrecksbach - Unbekannte Täter klauen Werkzeuge aus Baustellenwohnwagen

Homberg (ots) - Schrecksbach Unbekannte Täter klauen Werkzeuge aus Baustellenwohnwagen Tatzeit: 25.11.2018, 20:00 Uhr bis 26.11.2018, 08:00 Uhr

Gestern wurde der Polizei in Schwalmstadt ein Einbruch in einen Baustellenwohnwagen in der Gewerbestrasse gemeldet, der in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden hat.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Wohnwagens auf, der von den Arbeitern als Aufenthaltsraum genutzt wird und gelangten so in den Innenraum. Hieraus entwendeten sie zwei Akkuschrauber der Marke Bosch und eine Akku-Arbeitsleuchte der Marke Förch im Gesamtwert von 1.210,- Euro. An dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

