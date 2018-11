POL-HR: Spangenberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (ots) - Spangenberg Einbruch in Einfamilienhaus Tatzeit: 23.11.2018 bis 25.11.2018, 08:15 Uhr

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schloßberg" eingebrochen.

Die Täter entfernten zunächst gewaltsam das Außengitter eines Kellerfensters. Anschließend hebelten sie das Kellerfenster auf und stiegen auf diesem Weg in den Keller ein. Nach der Tatausführung verließen die Täter das Einfamilienhaus auf dem Einstiegsweg und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 700,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

