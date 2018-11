POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Unbekannte Täter entfernen fünf Kanaldeckel

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Unbekannte Täter entfernen fünf Kanaldeckel Feststellungszeit: Samstag, 24.11.2018, 07:00 Uhr

Am Samstagmorgen bekam die Polizeistation Schwalmstadt gemeldet, dass unbekannte Täter in der Zwalmstrasse fünf Kanaldeckel aus der Straße entfernt hatten.

Beginnend am Station hatten die Täter die fünf folgenden Gullideckel in der Zwalmstrasse herausgehoben und über den Stadionzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Gras geworfen. Zwei der Guss-Kanaldeckel wurden von den Tätern bei der Aktion beschädigt. Die Gullideckel wurden wieder von der Streife eingesetzt. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

