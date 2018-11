POL-HR: Melsungen - Haustür eingeworfen

Homberg (ots) - Melsungen Haustür eingeworfen Tatzeit: Samstag, 24.11.2018, 19:50 Uhr

Am Samstagabend hat ein unbekannter Täter in der Eulenturmstraße eine Haustür eingeworfen.

Gegen 19:50 Uhr hörte die Hauseigentümerin ein lautes Geräusch. Als sie nachschaute, sah sie die beschädigte Haustür und konnte auf der Straße beobachten, wie eine etwa 17-jährige, männliche, schlanke, gepflegte Person wegrannte. Vermutlich hatte die flüchtende Person mit zwei Steinen den 60 x 50 cm großen Glaseinsatz der Haustür zuvor eingeworfen. An der Haustür ist ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

