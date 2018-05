POL-HR: Frielendorf-Großroppershausen: 300,- Euro Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Frielendorf-Großroppershausen Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 25.04.2018, 15:00 Uhr bis Sonntag, 29.04.2018, 16:02 Uhr 300,- Euro Sachschaden verursachten Unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in der Straße "Kirchberg". Die Täter brachen zwei geschlossene Fensterläden auf und beschädigten eine Fensterscheibe des Wohnhauses. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus. Die Fensterläden und die Scheibe wurden dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

