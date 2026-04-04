Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Vermisstensuche nach dem 82 Jährigen Heinz K. aus Bad Wildungen

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Kassel (ots)

Seit heute Mittag, 12:00 Uhr, wird der 82 Jährige Heinz K. aus Bad Wildungen vermisst. Herr K. hat die Wohnanschrift verlassen, seit dem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Herr K. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Herr K. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, graue kurze Haare, Brillenträger. Er ist bekleidet mit einem Shirt und einer grauen Jogginghose. Herr K. soll mit einem Rollator unterwegs sein. Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Wildungen unter der Telefonnummer: 05621-70900 in Verbindung setzen.

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