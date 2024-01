Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung mit Messer und Schreckschusswaffe in Schäfergasse sorgte für Polizeieinsatz

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schäfergasse, bei der Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden und ein Messer zum Einsatz kam, sorgte am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz. Bei dem Streit erlitt ein 22-Jähriger Stichverletzungen am Rücken, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden, aber nicht lebensbedrohlich waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und den beteiligten Personen dauern aktuell an.

Gerufen worden war die Polizei am Samstag, gegen 19:30 Uhr. Besorgte Anrufer berichteten über eine handfeste Auseinandersetzung von etwa sechs Personen in der Schäfergasse, nahe der Stern-Kreuzung, bei der auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein sollen. Sofort waren zahlreiche Polizeistreifen zum Ort des Geschehens geeilt. Den ersten Ermittlungen zufolge war es dort zum Aufeinandertreffen sich teilweise bekannter Personen gekommen, wobei es aus noch unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern und dem 22-Jährigen kam. Dabei war der 22-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis von einem Täter mit einem Messer verletzt worden. Ein anderer der drei Männer soll mit einer Schreckschusswaffe drei Mal in die Luft geschossen haben. Anschließend flüchtete das Trio vom Tatort, Begleiter des 22-Jährigen riefen die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Identitäten der drei geflüchteten Männern dauern aktuell an.

