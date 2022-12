Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Kindergarten ein: Zeugen in Fuldatal-Wilhelmshausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in einen Kindergarten in der Schlesierstraße in Fuldatal-Wilhelmshausen eingebrochen. Die Einbrecher waren zunächst über den Zaun geklettert, hatten dann vom Innenhof aus ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie Schränke im Büro und in den Gruppenräumen. Mit einem iPad sowie einem Umschlag, in dem sich eingesammeltes Geld der Kinder befand, traten sie über ein anderes Fenster im Erdgeschoss die Flucht nach draußen an, wo sich die Spur der Täter verliert. Wann genau die Tat in der Nacht stattfand, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

