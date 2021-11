Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen Einbruchs endet mit Drogenfund und Wohnungsdurchsuchung beim mutmaßlichen Opfer

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: In der Nacht zum heutigen Montag rief ein 25-Jähriger aus dem Stadtteil Wehlheiden gegen Mitternacht über den Notruf 110 die Polizei, weil gerade jemand in seine Wohnung einbrechen würde. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streife der Polizeireviere Mitte und Süd-West konnten im Treppenhaus noch zwei 28 und 35 Jahre alte Männer aus Kassel festnehmen, die offenbar tatsächlich die Tür eingetreten hatten und in die Wohnung des Anrufers eingebrochen waren. Was dieser bei seinem Notruf allerdings verschwiegen hatte, war die illegale Beute, auf die es die Einbrecher offensichtlich abgesehen hatten. Bei dem 35-jährigen Festgenommenen fanden Beamte das mutmaßliche Diebesgut, einen Jutebeutel mit rund 250 Gramm Marihuana. In der Wohnung des 25-Jährigen selbst förderte eine Wohnungsdurchsuchung über 600 Gramm weiteres Cannabis zutage, was letztlich auch zu seiner Festnahme führte. Gegen alle drei wird nun ermittelt. Für den 28-Jährigen endete die Nacht sogar in einer Justizvollzugsanstalt. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht vorlag.

