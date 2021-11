Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter landet mit Seat Leon ohne Kennzeichen bei Großenritte im Graben und flüchtet: Hinweise erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Fahrer ist am gestrigen Sonntagnachmittag zwischen Niedenstein-Ermetheis und Baunatal-Großenritte mit einem Seat Leon im Graben gelandet und hat anschließend zu Fuß das Weite gesucht. Das Auto, das nicht zugelassen ist und an dem keine Kennzeichen angebracht waren, ließ der Flüchtende an der Unfallstelle zurück. Die Kasseler Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Fahrt des silbernen Seats ohne Kennzeichen gemacht haben und Hinweise auf den Fahrer geben können.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte gestern gegen 14:15 Uhr die Polizei zur Landesstraße 3219 wegen des im Graben stehenden Autos gerufen. Wie die zur Unfallstelle eilenden Beamten der Polizeireviers Süd-West berichten, fehlte von dem Fahrer des Wagens bei ihrem Eintreffen bereits jede Spur. Aufgrund der Spurenlage geht die Streife davon aus, dass der Unbekannte mit dem Seat von Ermetheis in Richtung Großenritte unterwegs war und auf halber Strecke in einer langgezogenen Linkskurve aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto verlor. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten sowie einen kleinen Baum und kam im Graben zum Stehen. Den Seat, an dem ein Totalschaden von ca. 4.000 Euro entstanden war, ließen die Beamten abschleppen. Weil auch Kraftstoff aus dem beschädigten Auto ausgelaufen war, verständigten die Polizisten zudem die Untere Wasserbehörde.

Die weiteren Ermittlungen zum Fahrer des derzeit nicht zugelassenen Seats werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

