POL-KS: Hinweise auf Brandstiftung nach Feuer in Keller: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde in der vergangenen Nacht ein Holzverschlag im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Waldau. Glücklicherweise war das Feuer von selbst ausgegangen und hatte sich nicht im Keller ausgebreitet. Eine Bewohnerin des Hauses in der Görlitzer Straße, nahe der Liegnitzer Straße, war gegen 00:45 Uhr auf den Brandgeruch aufmerksam geworden. Als sie im Keller nach dem Rechten sah, glimmten noch die Holztür des Verschlags und ein vorgehängtes Laken. Beides konnte durch die Bewohnerin schnell gelöscht werden, wodurch nur ein geringer Sachschaden entstand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Nach den ersten Ermittlungen durch die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 an der Brandstelle deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Kripo.

