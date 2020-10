POL-KS: Raubüberfall im Juni auf Tankstelle in Niederzwehren: Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Niederzwehren: Bei den Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel am 11. Juni 2020 konnten die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo einen Tatverdächtigen identifizieren. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Kassel, der bereits in der Vergangenheit mehrfach bei der Polizei auffällig wurde. Durch die Auswertung von Spuren und Beweismaterialien hatten sich während des umfangreichen Ermittlungsverfahrens die Hinweise auf eine mögliche Täterschaft des 23-Jährigen ergeben. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft erließ ein Richter im weiteren Verlauf einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen, den die Ermittler am Morgen des 14. Septembers vollstreckten. Dabei konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, die den Tatverdacht gegen den 23-Jährigen erhärteten. Die Ermittlungen gegen ihn und zu dem zweiten Täter dauern derzeit an.

Zu dem Raubüberfall war es in der Nacht zum Donnerstag, 11. Juni 2020 gekommen. Gegen 2 Uhr hatten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle in Niederzwehren betreten und die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gezwungen. Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit Beute aus der Tankstelle in Richtung eines Einkaufszentrums.

