Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Fuldatal und Wolfsanger: Kasseler Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Fuldatal und Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Am gestrigen Dienstag kam es in Fuldatal-Ihringshausen und dem Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke zu drei Wohnungseinbrüchen. Konkrete Hinweise, dass die Taten in Fuldatal und Kassel im Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit nicht vor. Sie suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Einbrüche in Fuldatal-Ihringshausen

Zunächst hatte sich am gestrigen Dienstagabend ein Einbruchsopfer aus der Straße "Igelpfad" in Fuldatal-Ihringshausen gemeldet. Dort waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr über eine Garage in das Einfamilienhaus eingestiegen und hatten Geld sowie Schmuck erbeutet. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Offenbach auf das Konto derselben Täter geht der Einbruch wenige Häuser entfernt in der Straße "Auf dem Hasenstock". Dort waren Unbekannte in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 21:10 Uhr über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite eingebrochen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume, gingen aber nach bisherigen Erkenntnissen leer aus. Durch die aufgebrochene Tür flüchteten die Täter wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Tür im Vogelherdweg brachial aufgehebelt

Der Einbruch in das Haus im Vogelherdweg in Kassel, nahe der Mayenfeldstraße, ereignete sich nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:30 Uhr. Die Täter hatten mit mitgebrachtem Werkzeug brachial die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie offenbar keine Beute.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

