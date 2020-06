Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ein Verletzter und 10.000 Euro Schaden nach Unfall im Kreuzungsbereich auf L 3211 bei Zierenberg

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 3211 nahe Zierenberg im Landkreis Kassel ist am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr ein Mensch verletzt worden. Ein 57-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der am Unfallort eingesetzte Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus in Kassel. An dem beteiligten Pkw und Lkw waren erhebliche Beschädigungen entstanden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichteten, ereignete sich der Unfall auf der L 3211 gegen 17:20 Uhr. Der 55-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Paderborn war mit seinem Lkw Mercedes auf der Straße Gut Laar unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Landesstraße 3211 einzubiegen. Er hätte die Vorfahrt achten müssen, da hier das entsprechende Verkehrsschild (Zeichen 205) die Vorfahrt regelt. Ein 57-jähriger Renault-Fahrer aus Hofgeismar befuhr die Landesstraße 3211, von Zierenberg kommend, in Richtung Calden. Aus bisher ungeklärter Ursache hat der 55-jährige Lkw-Fahrer die Vorfahrt des 57-jährigen Pkw-Fahrers offenbar missachtet, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw-Fahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen, sodass sich der Rettungshubschrauber Christoph 7 zunächst ebenfalls im Einsatz befand. Nach den ersten Ermittlungen werfen die Beamten dem 55-Jährigen vor, die Vorfahrt missachtet zu haben. Aus diesem Grund muss er sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.

