POL-KS: Frau in Schanzenstraße lebensgefährlich verletzt; Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Am heutigen Freitagmorgen, gegen 8:20 Uhr, wurde der Polizei ein Streit im Bereich eines Wohnhauses in der Schanzenstraße in Kassel gemeldet. Die alarmierten Polizeistreifen trafen dort auf eine Frau, die erhebliche sichtbare Verletzungen aufwies. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte besteht Lebensgefahr. Die Frau ist inzwischen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch am Tatort haben die Beamten einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Die Kasseler Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort ist momentan für die Spurensicherung abgesperrt. Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Wir berichten nach.

