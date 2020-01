Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kita-Einbrecher erbeuten Fernseher: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

In eine Kindertagesstätte im Kasseler Stadtteil Fasanenhof brachen bislang nicht bekannte Täter in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags ein und erbeuteten einen Fernseher. Anschließend gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei betraut. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kita gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Die Überwachungstechnik der Einrichtung im Haarmannweg hatte gegen 05:15 Uhr ausgelöst und sofort die Polizei auf den Plan gerufen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes hatten die Unbekannten mit mitgebrachtem Werkzeug ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in die Räume eingestiegen. Dort stahlen sie den an einer Wand angebrachten Fernseher und suchten ohne weitere Beute schnell das Weite.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

