Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angebundene Dogge macht sich mitsamt Fahrradständer auf den Weg und beschädigt Auto

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am gestrigen Montagabend eine Streife des Polizeireviers Süd-West nach Kassel-Kirchditmold gerufen. Ein Hundebesitzer hatte die Polizei verständigt, da sich sein angebundenes Tier mitsamt einem Fahrradständer auf den Weg gemacht und dabei ein geparktes Auto beschädigt hatte. Der Hund hatte sich zudem an den Pfoten verletzt und musste von seinem Herrchen anschließend zum Tierarzt gebracht werden.

Wie der 31-jährige Hundehalter aus Kassel der Streife am Ort des Geschehens schilderte, war er gegen 20:30 Uhr nur kurz in eine Tankstelle an der Harleshäuser Straße gegangen und hatte seine spanische Dogge vor dem Gebäude an einem Fahrradständer festgebunden. Als er wieder rauskam, habe er nur noch gesehen, wie sein Hund mitsamt dem Fahrradständer über den gegenüberliegenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes davonlief. In der nächsten Straße konnte er seine Dogge schließlich einfangen, wobei er bemerkte, dass durch den hinterhergezogenen Fahrradständer ein geparkter Mitsubishi am Kotflügel verkratzt worden war. Bei der Tankstelle hatte sich der Hundehalter bereits wegen des ebenfalls beschädigten Fahrradständers gemeldet. Pflichtbewusst rief er wegen des beschädigten Autos zudem bei der Polizei an. Das beschädigte Auto war zwischenzeitlich jedoch weggefahren worden. Da sich der Doggenbesitzer jedoch das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die Streife anschließend die Halteranschrift aufsuchen und der Mitsubishi-Besitzerin dort die Personalien des Hundebesitzers zur Schadensregulierung übermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell