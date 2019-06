Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte und über 80.000 Euro Schaden nach zwei Unfällen bei Nässe auf A 7

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Nordhessen): Zu zwei Unfällen bei Nässe kam es am gestrigen Montagabend auf der Autobahn 7 in Nordhessen. Zunächst hatte gegen 18:20 Uhr ein Autofahrer auf der A 7 im Schwalm-Eder-Kreis auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich anschließend mit diesem überschlagen. Der 51-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 19 Uhr geriet dann ein anderer Autofahrer in Höhe der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze ebenfalls auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen des 41-Jährigen aus Adelebsen im Landkreis Göttingen sowie ein nachfolgendes Auto, das ausweichen musste, krachten gegen Leitplanken. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf über 80.000 Euro beziffert.

Unfall bei Knüllwald

Der Unfall bei Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis ereignete sich in Fahrtrichtung Norden, rund einen Kilometer hinter der Raststätte Hasselberg. Wie die am Unfalllort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte der 51-Jährige mit seinem Audi Q 5 gegen 18:20 Uhr auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Flutgraben geschleudert. Dort wurde das Fahrzeug angehoben, in die Luft geschleudert und prallte anschließend gegen Bäume und ein angrenzendes Gebüsch. Dabei hatte sich der Fahrer schwer verletzt. An dem Audi war ein Totalschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Den Sachschaden an Grünstreifen, Bäumen und Büschen beziffern die Beamten auf weitere 3.000 Euro.

Zweiter Nässe-Unfall bei Staufenberg

Der zweite Nässe-Unfall gegen 19 Uhr bei Staufenberg ereignete sich in Fahrtrichtung Süden, knapp zwei Kilometer vor dem Parkplatz Staufenberg. Der 41-Jährige war mit seinem Suzuki auf der nach starken Regenfälle komplett nassen Fahrbahn auf dem mittleren Fahrstreifen ins Schleudern geraten. Ein auf dem linken Fahrstreifen nachfolgender 55-Jähriger aus Essen hatte dem schleudernden Auto mit seinem BMW ausweichen müssen und war dabei in die Mittelschutzplanke gekracht. Der Suzuki des 41-Jährigen stieß zunächst ebenfalls gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte von dort zurück nach rechts über die gesamten Fahrbahn und krachte am Ende gegen die rechte Schutzplanke, wo der Wagen erheblich beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, der 55-Jährige blieb unverletzt. Am Suzuki war ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstanden. Den Schaden am ebenfalls erheblich beschädigten BMW schätzen die Autobahnpolizisten auf 40.000 Euro. Zudem waren insgesamt zehn Felder Schutzplanke in Höhe von ca. 2.500 Euro beschädigt worden.

Bei beiden Unfällen blieben größere Verkehrsbehinderungen aus.

