Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein baut Unfall und sorgt für Stromausfall

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein sorgte am Samstagmorgen für einen kurzzeitigen Stromausfall an der Leipziger Straße, im Bereich der Haltestelle "Forstfeld". Der in Kassel wohnende 19-Jährige aus Syrien, der keinen Führerschein besitzt, war mit einem nicht zugelassenen Ford Fiesta gegen 5:30 Uhr in Richtung Kaufungen unterwegs. In Höhe der Haltestelle verlor er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Auto, schleuderte ungebremst nach rechts gegen einen Mast und anschließend gegen einen Stromkasten. Dabei wurde der 19-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn später in ein Kasseler Krankenhaus, wo ihm für die weiteren Ermittlungen von einem Arzt auch eine Blutprobe entnommen wurde. An seinem Pkw war ein Totalschaden entstanden. Diesen beziffern die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost auf ca. 1.000 Euro. Der Schaden am Stromkasten wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Während der Reparatur des beschädigten Stromkastens durch die Städtischen Werke musste der Strom am frühen Samstagmorgen in diesem Bereich vorübergehend abgestellt werden.

Kennzeichen im Ölmühlenweg gestohlen

Wie sich zudem bei der Unfallaufnahme und den weiteren Ermittlungen herausstellte, waren die an dem Ford angebrachten Kennzeichen offenbar im Laufe der Nacht von einem anderen Pkw auf einem Firmenparkplatz im Ölmühlenweg gestohlen worden. Der 19-Jährige muss sich aus diesem Grund nun nicht nur wegen des Unfalls im alkoholisierten Zustand und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell