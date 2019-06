Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau von Unbekannten in Weserstraße verletzt: Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Sexualdelikt und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am frühen Freitagmorgen wurde die Kasseler Polizei von Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Weserstraße in Kassel gerufen. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Nord traf dort auf eine verletzte junge Frau sowie deren Lebensgefährten, die anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurden. Wie die 19-Jährige gegenüber der Streife und später in ihrer Vernehmung im Krankenhaus gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, soll sie auf ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von ihr unbekannten Männern bedrängt und begrapscht worden sein. Als sie sich zur Wehr gesetzt habe, sollen die Täter sie mehrfach geschlagen und auch getreten haben. Ihr zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere, bislang noch unbekannte Zeugen hätten die Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo nun wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung und bitten um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr am Freitagmorgen auf dem Gehweg der Weserstraße, in Höhe der Hausnummer 19. Die nach Mitteilung der Zeugen sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, die in Richtung "Katzensprung" flüchteten, verlief anschließend ohne Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.

Derzeit liegt folgende Beschreibung der Täter vor: Beide Männer sollen eine normale Statur haben, ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein, nordafrikanisches Äußeres haben und vermutlich Arabisch gesprochen haben. Einer von ihnen soll lockige, zum Pferdeschwanz gebundene Haare gehabt und eine graue Jogginghose sowie ein schwarzes Kapuzensweatshirt getragen haben. Der andere soll mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Die Ermittler des K 12 bitten nun unter der Tel. 0561 - 9100 um Hinweise auf die Täter. Zudem suchen sie die beiden mutmaßlichen Zeugen, die dem Opfer gemeinsam mit dem 23-jährigen Lebensgefährten zur Hilfe geeilt sein sollen, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell