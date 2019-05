Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen am Morgen; Radfahrer von Straßenbahn erfasst; Auto stößt mit Linienbus zusammen

Kassel (ots)

Kassel/ Lohfelden (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen ereigneten sich in Stadt- und Landkreis Kassel gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden und der öffentliche Nahverkehr betroffen war. Gegen 7 Uhr stießen auf der Hauptstraße in Lohfelden-Ochshausen ein Linienbus und ein Auto zusammen, wobei der Fahrer verletzt in ein Kasseler Krankenhaus verbracht wurde. Gegen 9 Uhr kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe der Haltestelle Altmarkt zu einem weiteren Unfall. Ein 54-jähriger Fahrradfahrer aus Kassel hatte offenbar vom Gehweg aus auf die Fahrbahn gewechselt, ohne auf die vorfahrtberechtigte Straßenbahn zu achten und wurde von dieser erfasst. Der Radfahrer wurde schwer, aber nicht lebendsgefährlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Lohfelden: Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost ermittelten, hatte der Linienbus die vorfahrtberechtigte Hauptstraße in Lohfelden in Richtung Ochshäuser Straße befahren, als plötzlich ein von rechts aus der Söhrestraße kommendes Auto gegen das hintere Drittel des Busses krachte. Der 21-jährige Autofahrer aus Lohfelden war offenbar fast ungebremst gegen den Bus gefahren. Der junge Mann musste anschließend durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand blieben die Fahrgäste des Linienbusses unverletzt. Der Sachschaden liegt voraussichtlich im fünfstelligen Bereich. Der Audi A3 des jungen Mannes musste abgeschleppt werden. Die Straße war von ca. 7:20 Uhr bis 8:50 Uhr gesperrt. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigung des Personennahverkehrs. Die Unfallermittlungen werden durch Beamte des zuständigen Polizeireviers Ost geführt.

Kassel: Der 49- jährige Straßenbahnfahrer sowie weitere Zeugen gaben gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Polizeireviers Mitte an, dass der Radfahrer zunächst auf dem Gehweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung stadtauswärts gefahren wäre. Er hätte Kopfhörer auf den Ohren gehabt. Als die Ampel der Straßenbahn, auf Höhe der Haltestelle Altmarkt, gerade das Signal zum Losfahren gab und die Straßenbahn bereits im Fahren war, überquerte der 54-jährige Radfahrer plötzlich von rechts nach links die Gleise. Der Straßenbahnführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz zog sich der Radfahrer die Verletzungen zu. Da der Mann ansprechbar war, konnte er durch die Beamten vor Ort zum Unfallhergang befragt werden. Dabei bekamen die ermittelnden Beamten den Verdacht, dass er während des Unfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Mit dem Rettungswagen wurde der Radfahrer in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Die Unfallermittlungen werden durch Beamte des zuständigen Polizeireviers Mitte geführt und dauern an.

