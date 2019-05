Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sechs Wahlplakate beschädigt: Zwei Jugendliche erwartet Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

Kassel (ots)

Kassel- Bad Wilhelmshöhe: Offenbar nicht mit einer aufmerksamen Zeugin und in der Nähe Streife fahrenden Beamten des Polizeireviers Süd-West gerechnet haben zwei Jugendliche in der Nacht zum Samstag. Die beiden 16-Jährigen aus Kassel hatten in der Konrad-Adenauer-Straße, in Höhe "Bilsteiner Born", insgesamt sechs Wahlplakate verschiedener Parteien, der FDP, der SPD, und der AfD, von Straßenlaternen abgerissen, anschließend auf einer Wiese aufgestapelt und dann angezündet. Durch die schnelle Mitteilung der Zeugin gegen 2:30 Uhr in der Nacht gelang den Beamten des Reviers Südwest nur wenige Augenblicke später die Festnahme der beiden Tatverdächtigen, die offenkundig unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Auch wenn ihr Handeln einen eher unüberlegten Eindruck machte, bleibt es für die Jugendlichen dennoch nicht ohne Konsequenzen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach Feststellung ihrer Identitäten brachten die Beamten die beiden 16-Jährigen nach Hause und übergaben sie dort ihren Eltern.

