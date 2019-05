Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer rastet aus, schlägt Wohnmobilscheibe ein und beschimpft Wohnmobilfahrer: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 19:50 Uhr, rastete ein Verkehrsteilnehmer auf der A44 bei Kassel, aus völlig unbekannten Gründen aus, schlug offenbar mit einem Schlagstock das Fenster einer Wohnmobilfahrertür ein und beleidigte den Fahrer. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Baunatal sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise beschriebene Situation beobachtet haben und Hinweise auf den Täter und dessen Kennzeichen geben können.

Der Wohnmobilfahrer und dessen Ehefrau waren nach Angaben der aufnehmenden Polizeibeamten am Donnerstagabend beim Durchfahren der Baustelle auf der A44, aus Richtung Dortmund kommend in Richtung Kassel fahrend, auf Höhe des Baustellenbereichs kurz vor dem Kreuz Kassel West, leicht mit einem LKW zusammengestoßen. Als das Ehepaar danach im stockenden Verkehr der Baustelle zum Stehen kam, trat der unbekannte Täter an das Fahrerfenster heran, beschimpfte den Wohnmobilfahrer sofort als "Arschloch" und schlug anschließend mit einem schwarzen Gegenstand die Scheibe ein. Danach ging er offenbar wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Den Wagen des unbekannten Mannes konnten die Eheleute nicht sehen, er befand sich außerhalb ihres Blickfeldes. Das Ehepaar gab an, dass der Täter ca. 30 Jahre alt sei, eine Größe von ca. 175 cm hätte, braune, an den Seiten kurzgeschnittene und oben etwas längere Haare habe und eine blaue Jacke getragen habe. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Wie das schockierte Ehepaar später herausfand, handelte es sich bei dem Täter nicht um den LKW-Fahrer, mit dem sie zuvor den Unfall hatten. Mit diesem hatten sie sich im Anschluss des Tatgeschehens getroffen und gütlich geeinigt.

Gegen den aggressiven Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Des Weiteren stellt sich nun die Frage, in wieweit er überhaupt aufgrund seines aggressiven Verhaltens geeignet ist am Straßenverkehr teilzunehmen. Dies zu beurteilen obliegt der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde, die, sobald der Täter ermittelt wurde, durch die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wird.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation in Baunatal suchen Zeugen, die das Geschehen im Bereich der Baustelle auf der A44 beobachtet haben und Hinweise auf den Täter, dessen Fahrzeug und das Kennzeichen geben können und bitten diese sich, unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

