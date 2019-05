Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit um Fahrpreis: Fahrgast verletzt Minicar-Fahrer, tritt Autoscheibe ein und flüchtet

Kassel (ots)

Kassel: Am Samstagmorgen, gegen 5:10 Uhr, verweigerte ein bislang unbekannter Fahrgast eines Minicars in der Weserstraße, Ecke Hartwigstraße in Kassel, nicht nur die Zahlung der Fahrtkosten, sondern verletzte den Fahrer, beschädigte das Fahrzeug und flüchtete anschließend. Die Ermittler des zuständigen Polizeireviers Nord in Kassel suchen nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die beschriebene Person und dessen Aufenthaltsort geben können. Der unbekannte Fahrgast wurde durch den Minicar-Fahrer wie folgt beschrieben: - Ca. 26 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Normale Statur - Deutscher - Blonde, kurze Haare - Bekleidet mit einem grauen T-Shirt und blaue Jeanshose.

Der Fahrgast wurde durch den Minicar-Fahrer am Club 22 in Kassel aufgenommen. Bereits auf der Fahrt in Richtung Weserspitze stritten Fahrer und Fahrgast sich um die Höhe des Fahrpreises. An der Ampel Weserstraße, Ecke Hartwigstraße musste der 26 Jahre alte Minicar-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was sein Fahrgast ausnutzte und plötzlich aus dem Fahrzeug stieg. Bei dem Versuch den Fahrgast festzuhalten, kam es zwischen den beiden Männern zu einem "Gerangel" in dessen Verlauf der Fahrer von dem betroffenen Fahrgast geschlagen und das Fenster seiner Fahrertür eingetreten wurde. Bei der körperlichen Auseinandersetzung zog sich der Fahrer eine Schulterverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Kasseler Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Mietfahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Fahrt, mit einem Fahrpreis von 15 Euro, blieb der Flüchtige dem Minicar-Fahrer schuldig.

Die Beamten des Kasseler Polizeireviers Nord bitten Zeugen, die am besagten Samstagmorgen Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht und Hinweise zum Täter und dessen Aufenthaltsortes geben können, sich unter Tel. 0561- 9010 bei der Kasseler Polizei zu melden.

