Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vellmar - Raubüberfall auf Erdbeerverkaufsstand

Kassel (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es zu einem Raubüberfall auf einen Erdbeerverkaufsstand in Vellmar. Gegen 11.55 Uhr bedrohte ein, mit einer Pistole bewaffneter männlicher Täter die Verkäuferin in dem Erdbeerstand, der vor einem Möbelhaus in Vellmar aufgestellt war, mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Verkäuferin gab daraufhin das Bargeld heraus, welches der Täter in einer weißen Plastiktüte verstaute. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in Richtung der sogenannten "Regenbogenkreuzung". Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, südländische Erscheinung, ca. 165 cm groß, sehr schmale Statur, gepflegtes Äußeres, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei in Kassel unter Tel.-Nr.: 0561/9100.

Franz Skubski ( erster Polizeihauptkommissar ) Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell