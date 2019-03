Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Viele betrunkene Autofahrer ++ Unfälle und Unfallfluchten ++ Polizisten angegriffen in Friedberg ++ Was war los in Büdingen? ++ Einbruch in Dortelweil ++ u.a.

Friedberg (ots)

Blutentnahme nach Unfall

Büdingen: Eine 53-jährige Büdingerin kam mit ihrem PKW am Sonntagmorgen, gegen 05.25 Uhr An der Saline von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und einen Ampelmast. Anschließend schleuderte der PKW über eine Verkehrsinsel von der Fahrbahn. Mit einem Schaden von 8000 Euro musste er abgeschleppt werden. Die Büdingerin musste die Polizisten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten, sie steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Betrunken unterwegs

Friedberg: In der Dorheimer Straße endete in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, für eine 24-jährige Kölnerin die Fahrt mit ihrem PKW. Eine Streife der Polizeistation Friedberg kontrollierte die Autofahrerin, bei der sich dabei der Verdacht ergab, dass sie unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme.

Fast 1,4 Promille

Gedern: In Schlangenlinien fahrend fiel ein 67-jähriger Gederner am Samstagabend, gegen 22.35 Uhr in der Frankfurter Straße einer Streife der Polizeistation Büdingen auf. Mit der in der Folge durchgeführten Kontrolle der Fahrtüchtigkeit des Gederners endete seine Fahrt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 1,4 Promille bei dem 67-Jährigen an, weshalb sein Führerschein sichergestellt wurde und er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste.

Strommast stoppte Betrunkenen

Kefenrod: Am Sonntagabend, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Kefenrod die Landstraße 3314 von Hitzkirchen nach Helfersdorf. Da er eine Linkskurve vermutlich zu schnell nahm, kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen großen Basaltblock. Anschließend brachte ein Strommast den PKW zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, kam zur Untersuchung ins Krankenhaus und musste dort auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es besteht der Verdacht, dass er betrunken am Straßenverkehr teilnahm, da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille bei ihm anzeigte. Der PKW musste mit einem erheblichen Schaden von rund 8000 Euro abgeschleppt werden. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Gegen den Baum

Nidda: Von der Abellstraße kommend frontal gegen einen Baum in der Ludwigstraße fuhr ein 35-jähriger Reichelsheimer am Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr, mit seinem PKW. Die Ursache hierfür dürfte ein vorangegangener Alkoholkonsum gewesen sein. Der PKW musste mit einem erheblichen Frontschaden abgeschleppt werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Fahrrad aus Garage geklaut

Bad Vilbel: Ein weißes Trekkingrad entwendete ein Dieb am Samstag zwischen 12 und 17.15 Uhr aus einer Garage in der Feststraße. Das Fahrrad hat einen Wert von 1500 Euro. Der Dieb hatte es recht einfach, da die Garage nicht verschlossen war und das Fahrrad nicht gesichert. Um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbruch in Dortelweil

Bad Vilbel: Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten Einbrecher am Samstag in ein Einfamilienhaus Am Bahnhaus. Zwischen 12.45 und 17.20 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein. In der Abwesenheit der Hausbewohner durchsuchten sie Schränke und Behältnisse und entwendeten Schmuck. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Werkzeug gestohlen

Florstadt: Am Schwimmbad in Nieder-Mockstadt bediente sich ein Dieb irgendwann zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag aus einer unverschlossenen Garage und entwendete diverses Werkzeug aus einem Werkzeugwagen. Wer durch den Garten des Hauses in die Garage ging und dort Beute machte, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

Einbruch in Werkstatt-Container

Friedberg: Auf einem Schulgelände im Maria-Montessori-Weg brachen Diebe zwischen 15 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Samstag einen Container auf, der als Werkstatt genutzt wird. Aus dem Container entwendeten die Diebe drei Akkuschrauber. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Ins Schleudern geraten

Autobahn 5: Ein 37-Jähriger aus Ludwigshafen verlor am heutigen Montag, gegen 06.45 Uhr, auf der Autobahn 5 zwischen Friedberg und Ober-Mörlen die Kontrolle über seinen VW. Der PKW drehte sich, prallte gegen einen LKW und streifte schließlich die Leitplanke. Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen die Leitplanke

Autobahn 45: Der Fahrer eines BMW landete am Sonntagabend, gegen 22.50 Uhr, mit seinem Auto in der Leitplanke. In Fahrtrichtung Dortmund fuhr der 27-Jährige aus Großkrotzenburg, als er bei Münzenberg auf nasser Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern geriet und gegen die Außenleitplanke prallte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Zu wenig Profiltiefe

Autobahn 5: Zu wenig Profil wiesen die Reifen eines BMW auf, mit dem ein 23-jähriger Vilbeler am Samstag, gegen 22.25 Uhr, auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Bei Rosbach prallte der PKW gegen die Leitplanke, wodurch ein Schaden von rund 13.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Fahrerseite beschädigt

Altenstadt: Irgendwann zwischen 14.30 und 17.30 Uhr am Sonntag beschädigte ein Nutzer des Parkplatzes, gegenüber der Waldsporthalle Am Sportfeld in Oberau, die Fahrerseite eines schwarzen C-Klasse Mercedes. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Er hinterließ einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Zweimal Totalschaden

Bad Nauheim: Als die Ampel auf Grün schaltete bog eine 83-jährige Limeshainerin am Samstag, gegen 10.50 Uhr, mit seinem PKW von der Bundesstraße 3 aus Friedberg kommend an der Anschlussstelle Schwalheimer Straße nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 38-Jährigen aus Lich, der auf der B3 in Richtung Friedberg fuhr und vermutlich die rot zeigende Ampel übersah. Der Licher zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der Limeshainer und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten mit Totalschäden von rund 10.000 Euro abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Friedberg: An einem schwarzen Renault Megane verursachte ein Unbekannter zwischen 20.55 Uhr am Samstag und 01.15 Uhr am Sonntag einen Schaden von 1500 Euro. Der Megane stand in dieser Zeit auf einem Parkstreifen in der Dieselstraße. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen.

Behinderungen nach Unfall

Friedberg: Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 3 zwischen den Abfahrten Rosbach und Ockstadt zu Behinderungen nach einem Unfall. Gegen 15.15 Uhr übersah ein 35-jähriger Bad Nauheimer vermutlich die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge, fuhr auf einen Sattelzug auf und schleuderte mit seinem PKW anschließend gegen das Auto eines 58-Jährigen aus Nidda, der hinter ihm fuhr. Auf dem Dach liegend kam der PKW des Bad Nauheimers schließlich im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Sein PKW musste abgeschleppt werden.

Golf angefahren

Friedberg: Nur 10 Minuten stellte ein Bad Nauheimer am Samstag, zwischen 10.10 und 10.20 Uhr, seinen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in der Georg-Scheller-Straße ab. In dieser Zeit verursachte ein anderer Parkplatznutzer einen Schaden von 450 Euro am Heck des PKW. Da der Unfallverursacher einfach davonfuhr, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

Gederner schwer verletzt

Gedern: Auf der Glashüttener Straße kam ein 78-jähriger Gederner am Samstag, gegen 12.20 Uhr, mit seinem Opel aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den VW eines 55-jährigen Bayern und kam anschließend an einem Laternenmast zum Stehen. Der VW wurde gegen eine Böschung geschoben. Mit rund 9000 Euro entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der 78-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Audi im Gegenverkehr erwischt

Gedern: Am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr kollidierten zwei PKW im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 215 zwischen Merkenfritz und Gedern. Im Kurvenbereich kam der Fahrer eines weißen Kombi zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den schwarzen Audi eines 21-Jährigen aus Gedern. Am Audi entstand dabei ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach in Richtung Wenings davon. Sein weißer Kombi müsste an der Fahrerseite beschädigt sein. Um Mitteilung in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Überschlagen

Kefenrod: Unverletzt konnte ein 32-Jähriger aus Oberstadion am Samstagmorgen nach einem Unfall aus seinem Auto aussteigen. Auf der Landstraße 3195 zwischen Bindsachsen und Kefenrod kam er gegen 07.30 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Landrover des 32-Jährigen wurde dabei mit rund 8000 Euro rundum beschädigt.

Freundin und Polizisten angegriffen

Friedberg: Nach einem Streit mit ihrem Freund flüchtete sich eine Friedbergerin am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, in eine Spielhalle in der Vorstadt zum Garten. Die hinzugezogene Polizei versuchte den Sachverhalt zu klären und den 33-jährigen Freund zu bändigen. Dieser jedoch griff die Polizisten an, zerbrach dabei unter anderem eine Leuchtreklame und ging mit dem Gehäuse auf die Beamten los. Diese mussten von ihrem Teleskopschlagstock Gebrauch machen, um den Angriff abzuwehren. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Dabei beleidigte der alkoholisierte 33-jährige Friedberger die Polizisten und trat nach den Beamten. Drei Polizisten und der Angreifer zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu.

Was war los?

Büdingen: Am frühen Sonntagmorgen erreichte die Polizei zunächst gegen 05 Uhr aus der Thiergartenstraße und kurz drauf, gegen 05.35 Uhr aus der Düdelsheimer Straße die Mitteilung, dass es zu einer Schlägerei gekommen sei. An beiden Örtlichkeiten konnten die Polizisten jedoch keine Personen antreffen oder nur solche, die keine Angaben zu einer möglichen Auseinandersetzung machen wollten. Die Polizei kontrollierte in diesem Zusammenhang einige in der Stadt befindliche Personen und Fahrzeuge, die mit den gemeldeten Auseinandersetzungen in Verbindung stehen könnten. Dabei konnte auch ein beschädigter schwarzer Seat mit frischen Unfallspuren festgestellt werden. Inwieweit der PKW mit den gemeldeten Auseinandersetzungen in Verbindung steht ist unklar. Gerüchte über die Vorfälle am Sonntagmorgen machen derzeit in Büdingen die Runde. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, möchte gerne Licht ins Dunkel bringen und bittet um Hinweise, was am frühen Sonntagmorgen wo geschah und welche Personen / Fahrzeuge daran beteiligt waren.

Graffiti an Hauswand

Wölfersheim: Die Buchstaben DRS sprühte ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag mit schwarzer Farbe auf die Hauswand eines Einfamilienhauses im Hainweg. Wer für den Schaden von mehreren hundert Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

