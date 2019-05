Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek in Kassel

Kassel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, überfiel ein unbekannter Täter eine Spielothek in der Miramstraße in Kassel-Bettenhausen. Der Mann bedrohte den 26-jährigen Angestellten mit einer kleinen schwarzen Pistole und verlangte die Herausgabe des Bargeldes, welches er sodann in einem hellen Stoffbeutel mit grünem Aufdruck verstaute, bevor er zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Um wieviel Geld es sich handelte, ist noch nicht bekannt. Zur Tatzeit befand sich außer dem Angestellten nur noch eine weitere Person als Gast in den Räumlichkeiten.

Täterbeschreibung: Männliche Person, ca. 175 cm groß mit sportlicher Figur, aufgrund des Akzents vermutlich osteuropäischer Herkunft. Der Mann war mit einer Sturmhaube maskiert und insgesamt dunkel bekleidet, mit einem Kapuzenpulli unter der Jacke.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Kassel übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Norbert Israel, Erster Polizeihauptkommissar

