POL-KS: Täter fordert Geld im Geschäft und droht mit Spritze: Couragierte Zeugin greift ein und Täter flüchtet

Kassel (ots)

Kassel: Am Samstagnachmittag überfiel ein bislang unbekannter 45 bis 50 Jahre alter Mann, der als Osteuropäer beschrieben wird, ein Geschäft an der Kölnischen Straße, unmittelbar am Königsplatz. Er forderte mit einer Spritze Bargeld nachdem er vergeblich versucht hatte, Kosmetikartikel an die dortige Angestellte zu verkaufen. Eine Passantin, die von außen auf das Geschehen im Inneren aufmerksam wurde, eilte in das Geschäft, woraufhin der Mann über die Wolfsschlucht in Richtung Treppenstraße flüchtete. Dort verlor sich seine Spur. Nun suchen die für Raubüberfälle zuständigen Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die am Tatort ermittelnden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat gegen 14:20 Uhr. Zu dieser Zeit betrat der Mann das Geschäft und versuchte der Angestellten Geschenk-Sets von L'Orèal zu verkaufen. Als die Angestellte ablehnte, verließ er zunächst den Laden. Kurze Zeit später startete der Mann einen erneuten Versuch und bot die Kosmetikartikel erneut an. Nachdem die Verkäuferin abermals ablehnte, drängte der Mann sie in eine Ecke, drohte eine Spritze dabeizuhaben und forderte Bargeld. Glücklicherweise eilte die aufmerksam gewordene Passantin in das Geschäft, um der Verkäuferin zu Hilfe zu kommen. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig den Laden. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der sich im benachbarten Geschäft aufhielt und auf die Situation aufmerksam geworden war, rannte dem Täter noch hinterher, verlor ihn in der Treppenstraße, Ecke Neue Fahrt, aus den Augen. Der Täter hatte bei seiner Flucht, unmittelbar im überfallenem Geschäft, seine Kosmetikprodukte, die er zu Verkauf angeboten hatte, verloren. Woher diese stammen, können die Ermittler derzeit noch nicht sagen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Mann, 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und kurze Haare. Er soll ein osteuropäisches Äußeres und eine schmale Statur gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem dunkelgrauen Regen- oder Stoffjacke mit Kapuze, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen, gewesen.

Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des für Raubdelikte zuständigen K35 geführt. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummern 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

