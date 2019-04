Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden bei Schwelbrand in Einfamilienhaus

Kassel (ots)

Kassel:

Am späten Samstagabend kam es während der Abwesenheit der Bewohner kurz vor Mitternacht zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Brasselsberg. Während der eigentlich Brandschaden nur etwa 15.000 Euro beträgt, entstand durch ausgetretenes Wasser und die Verrußung im Haus ein Sachschaden von insgesamt etwa 100.000 Euro. Das Haus ist aber weiterhin bewohnbar.

Nach Mitteilung des Brandes des Einfamilienhauses in der Straße "Im Rosental" rückte am Samstagabend gegen 23 Uhr die Feuerwehr Kassel aus. Da die Bewohner des Hauses nicht anwesend waren, hatte eine berechtigte Person nach dem Rechten gesehen und den Schwelbrand, offenbar ausgehend vom Bereich eines Sicherungskastens in einem Kellerraum, festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Durch einen dabei zusätzlich eingetretenen Wasserrohrbruch und die Verrußung im Haus entstand der hohe Sachschaden, vorwiegend im Kellergeschoss. Das ausgetretene Wasser musste von der Feuerwehr abgepumpt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die Ermittlungen zu einer möglichen technischen Ursache dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Polizei geführt.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell