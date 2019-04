Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparktes Auto in Simmershausen demoliert; Sachschaden von über 7.000 Euro: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bereits in der Nacht von Samstag auf Ostersonnntag beschädigten unbekannte Täter einen in Fuldatal-Simmershausen geparkten VW. Die gesamte rechte Seite des Wagens weist etliche Einschläge auf, zudem wurden mehrere Scheiben beschädigt. Nach Schätzungen einer Werkstatt beläuft sich der Gesamtschaden auf über 7.000 Euro. Die Ermittler der Operativen Einheit suchen Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Der Nutzer des Wagens stellte seinen VW, wie er den Beamten des Polizeireviers Nord bei der Anzeigenerstattung berichtete, am Samstagabend, gegen 22 Uhr, in der Bergstraße in Fuldatal-Simmershausen auf einem Parkplatz am Straßenrand ab. Mit Schrecken bemerkte er dann am Morgen des Ostersonntags, gegen 10:30 Uhr, dass sein Wagen in der Nacht demoliert wurde. Die Beschädigungen lassen als Tatwerkzeug einen massiven Gegenstand vermuten. Die Ermittlungen dauern an.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf einen privaten Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Deshalb bitten die Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei um Hinweise durch Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

