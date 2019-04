Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher trifft auf Bewohnerin und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend im Kasseler Stadtteil Fasanenhof in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Der Mann, der bei der Tat von einer Bewohnerin überrascht wurde und flüchtete, erbeutete nach derzeitigem Ermittlungstand einen Laptop. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, der dunkel gekleidet war und als schlanker, ca. 1,80 Meter großer und 25-30 Jahre alter Mann beschrieben wird.

Wie die Kripobeamten mitteilen, brach der Täter an dem Haus in der Straße "Hinter dem Fasanenhof" zunächst ein Fenster auf und gelangte auf diesem Weg in die Erdgeschosswohnung. Hier suchte er in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und erbeutete den Laptop. Im Anschluss hebelte der Mann die Tür zur zweiten Wohnung im Gebäude auf und betrat diese. Noch im Flur wurde der Einbrecher gegen 23:30 Uhr offenbar von der Bewohnerin überrascht, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

