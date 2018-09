POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Sachbeschädigung

Hörstel (ots) - Auf dem Parkplatz vor der Grundschule am Riehenweg in Riesenbeck ist am Dienstagvormittag (11.09.2018) ein PKW beschädigt worden. Der schwarze Ford war dort am Morgen gegen 07.45 Uhr geparkt worden. Um 12.45 Uhr wurde dann festgestellt, dass an dem Wagen die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert worden war. Ob es den Tätern gelang, etwas aus dem Auto zu stehlen, wird noch geprüft. Der Sachschaden an dem Wagen wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

