POL-ST: Recke, Körperverletzung/versuchter Raub

Recke (ots) - Zwei 27 und 29 Jahre alte Männer waren in der Nacht zum Sonntag (09.09.2018) auf ihrem Nachhauseweg zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Reisebüros, in Hausnummer 29, wurden sie von vier ihnen unbekannten Männern scheinbar abgefangen. Das Quartett begann sofort auf die Beiden einzuschlagen und einzutreten. Während dieser Attacken soll einer der Angreifer Geld von den beiden Männern gefordert haben. Die beiden Geschädigten versuchten sich zu wehren und konnten schließlich weglaufen. Beide wurden nicht verletzt. Alle vier unbekannten Personen hatten dunkle Haare. Einer war etwa 185 cm groß. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem bisher unbekannten Quartett unter Telefon 05451/591-4315.

