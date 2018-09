POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots) - An der Hans-Böckler-Straße haben unbekannte Personen ein Auto beschädigt. Ein Fahrer hatte den schwarzen Mercedes am späten Sonntagabend (09.09.2018), um 23.00 Uhr, dort abgestellt. Am nächsten Tag, um 14.30 Uhr, kam er wieder zu dem Wagen. An der Fahrertür, der hinteren Stoßstange und am Tankdeckel war der Lack verkratzt worden. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum an dem Mercedes verdächtige Personen gesehen?

