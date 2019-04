Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen blauen Audi Q5 und schwarzen VW Golf Sportsvan bei Einbruch in Autohaus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Bei einem Einbruch in ein Autohaus in Baunatal im Landkreis Kassel in der Nacht zum Samstag erbeuteten bislang unbekannte Täter einen blauen Audi Q 5 im Wert von ca. 50.000 Euro sowie einen schwarzen VW Golf Sportsvan im Wert von etwa 35.000 Euro. Die Täter hatten zuvor in dem Gebäude einen Tresor gewaltsam geöffnet und waren so an die Fahrzeugschlüssel gelangt, mit denen sie die beiden Autos anschließend vom Parkplatz entwendeten. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 4 Uhr in der Nacht. Die Täter waren über eine Tür in das Gebäude an der Kirchbaunaer Straße gelangt, die sie gewaltsam aufbrachen. In einem der Räume machten sie sich dann gewaltsam an dem Tresor zu schaffen, in den sie mit einem Winkelschleifer ein Öffnung flexten. Daraus entwendeten sie die Schlüssel der beiden später gestohlenen Autos. In welche Richtung die Unbekannten mit dem Audi Q 5 mit den Kennzeichen KS-ZE 43 und dem Golf Sportsvan mit dem Kennzeichen KS- ZE 133 anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich des Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

