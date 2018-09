BPOL-HRO: Pkw landet nach Kollision mit Pferd im Gleisbett. Fahrerin schwer verletzt.

1 weiterer Medieninhalt

Rövershagen (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es heute Morgen gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 105.

Eine 63-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die B 105 in Fahrtrichtung Stralsund, als plötzlich ein Pferd die Straße querte.

Durch die Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Pferd nicht mehr verhindert werden. Im Zuge der Kollision stürzte das Pferd und fiel auf die Motorhaube sowie in die Frontscheibe des Pkw. In Folge des Aufpralls verlor die Autofahrerin offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett der Bahnstrecke Rostock-Stralsund.

Daraufhin wurde unverzüglich eine Streckensperrung veranlasst, und es wurden zwei Streifen der Bundes- und Landespolizei zum Einsatz gebracht.

Wo das Pferd ausgebrochen war und unter welchen Umständen, bleibt zunächst noch zu ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen soll das Pferd zunächst ca. 400 auf dem Fuß-/Radweg Meter entlang der B 105 in Richtung Rostock gelaufen sein und unvermittelt die Fahrbahn überquert haben.

Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Pferd erlitt durch den Aufprall Schnittverletzungen am Hals, es wurde tierärztlich versorgt.

Gegen 07:30 Uhr wurde die Streckensperrung aufgehoben. Es kam bei vier Zügen zu 274 Minuten Verspätungen und zu drei Teilausfällen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Landespolizei übernommen.

