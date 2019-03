Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn in Weserstraße verletzt

Kassel (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in der Weserstraße in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre alter Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachten den Jugendlichen mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Der 34-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der 17-Jährige aus Baunatal gegen 8 Uhr auf der Weserstraße aus einem Auto ausgestiegen und wollte die Straße in Richtung der gegenüberliegenden Schule überqueren. Dabei übersah er die von links aus Richtung Altmarkt kommende und in Richtung Katzensprung fahrende Straßenbahn, die ihn frontal erfasste. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen an Kopf und Nacken zu, mit denen er anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell