Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel

A 49 Auffahrunfall im Berufsverkehr führt zu erheblichem Sachschaden und zwei verletzten Person

Kassel (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen für die daran beteiligten Fahrer und den übrigen Verkehrsteilnehmern verursachte am frühen Mittwochmorgen der 56-jährge Fahrer eines Mercedes Sprinter, der nach ersten Erkenntnissen das Ende eines Staus übersah und zwei weitere PKW aufeinander schob. Den Schaden beziffern die eingesetzten Beamten vorerst auf etwa 22.500 Euro. Zwei der Unfallbeteiligten wurden durch den Aufprall verletzt.

Wie die eingesetzte Streife der Autobahnpolizei in Baunatal berichtet, fuhr gegen 06:50 Uhr ein Mercedes-Benz Sprinter im Westkreuz Kassel zunächst auf die A49 in Richtung Kassel auf. Nach einem unmittelbar anschließenden Spurwechsel von rechts nach links, erkannte der aus Bad Emstal stammende Fahrer offenbar zu spät das Ende eines Staus im dortigen Berufsverkehr. Dies führte zu einem Aufprall auf eine am Stauende wartende Mercedes A-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich die A-Klasse auf einen davorstehenden Ford Focus. Die 51-jährige Fahrerin des Mercedes wurde dabei schwer und der 38-jährige Fahrer des Focus leicht verletzt. Beide aus Baunatal stammenden Autofahrer mussten durch Rettungswagen zur Behandlung in Kasseler Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb nach aktuellem Stand unverletzt.

Wegen den Arbeiten von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Autobahnmeisterei Baunatal, musste die Straße rund eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte danach im Verlaufe der Unfallaufnahme wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren, während alle drei stark beschädigten Fahrzeuge durch Abschleppdienste abtransportiert werden mussten. Es kam zu erheblichen Behinderungen und Rückstaus auf der A49 und der A44 im Bereich rund um das Westkreuz Kassel.

