Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte brechen in Sakristei ein - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Einen Einbruch begingen bislang unbekannte Täter am gestrigen Dienstagnachmittag. Dabei suchten die Diebe in einer Kirche in Baunatal-Altenbauna offensichtlich nach Wertgegenständen. Sie brachen dazu nacheinander gewaltsam zwei Türen im Kircheninneren auf und durchwühlten Schränke. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatten bislang Unbekannte am gestrigen Nachmittag, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, zunächst den öffentlich zugänglichen Hauptraum einer Kirche in der Maximilian-Kolbe-Straße betreten. Offensichtlich mit dem Ziel etwas entwenden zu wollen, brachen die Täter in diesem Innenraum der Kirche eine Holztür zu einem dahinterliegenden Flur auf, wo sie ebenfalls gewaltsam eine weitere Tür zur Sakristei öffneten. Dort durchwühlten Sie das Inventar, machten jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des K 21 / 22 fragen nun, ob es Zeugen gibt, die am gestrigen Tage, insbesondere im Bereich der Maximilian-Kolbe-Straße, rund um diese Kirche, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

