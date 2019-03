Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Einbruch in Garagen: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Kassel (ots)

Am gestrigen späten Dienstagabend gelang Beamten des Polizeireviers Mitte die Festnahme von zwei 14 Jahre alten Jugendlichen, die im dringenden Verdacht stehen, kurz zuvor in zwei Garagen in der Straße Terrasse eingebrochen zu sein. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls verantworten.

Eine Anwohnerin informierte gegen kurz vor Mitternacht über den Notruf 110 die Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel und berichtete, Krach aus dem Hinterhof gehört zu haben. Bei ihrer Nachschau habe sie noch zwei Personen, die zuvor mit einer Taschenlampe hantierten, flüchten gesehen. Mit dem Verdacht eines Einbruchs und Personenbeschreibungen im Gepäck beteiligten sich mehrere Streifenwagen an der anschließenden Fahndung. Nur wenige Minuten später entdeckten Beamte des Polizeireviers Mitte die Beschriebenen in der Amalienstraße. Als diese die Polizisten entdeckten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wilhelmshöher Allee. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Eine unterstützende Streife, ebenfalls des Innenstadtreviers, nahm die beiden Jugendlichen schließlich in der Karthäuser Straße fest. Zwei 14-Jährige aus Kassel gingen den Beamten dabei ins Netz.

Bei der anschließenden Tatortarbeit des Kriminaldauerdienstes stellte sich heraus, dass zwei Garagentore gewaltsam aufgebrochen waren. Nach den ersten Erkenntnissen der Kripobeamten scheint nichts entwendet worden zu sein.

Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Polizisten neben einer Brechstange auch Arbeitshandschuhe und eine kleine Menge Marihuana. Neben dem versuchten schweren Diebstahl kommt nun noch ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln hinzu.

