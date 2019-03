Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (LKrs. Kassel): Roller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs - Fahrer ohne gültigen Führerschein, dafür aber berauscht

Kassel (ots)

Den Fahrer eines Motorrollers stoppten am gestrigen Montag, gegen 17:15 Uhr, zwei Beamte des Polizeireviers Süd-West, da er ihnen in Baunatal aufgrund des abgelaufenen Versicherungskennzeichens aufgefallen war. Wegen des zusätzlichen Verdachts des Drogenkonsums, führten die Polizisten einen Drogenschnelltest durch, der diesen erhärtete. Da der ausgehändigte Führerschein zudem zur Einziehung ausgeschrieben war, stellten sie ihn sicher und eröffneten dem 37-Jährigen im Anschluss seine Straftaten und die damit verbundenen Anzeigen.

Wie die Beamten berichten, war ihnen der Rollerfahrer in der Ulmenstraße zunächst wegen einem blauen Versicherungskennzeichen an seinem Motorroller aufgefallen. Diese Versicherungskennzeichen wechselten bereits zum 01.03.2019 von blau auf grün und müssen jedes Jahr bei den Versicherungen neu beantragt werden. Bei der anschließenden Kontrolle, der sich der Rollerfahrer zunächst durch Abbiegen in die Oberzwehrener Straße entziehen wollte, stellte die Streife fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Dies veranlasste die Polizisten einen freiwilligen Urintest bei dem aus Baunatal stammenden Fahrer durchzuführen. Da der Urintest auf Cannabis und Amphetamine anschlug, führte ein Arzt später eine Blutentnahme durch. Den ausgehändigten Führerschein glichen die Beamten mit dem aktuellen Fahndungsbestand ab und stellten fest, dass er der Einziehung durch die zuständige Verwaltungsbehörde unterlag. Somit muss sich nun der 37-Jährige auf diverse Strafverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz, Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis einstellen.

