Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Vier Fahrräder in einer Nacht entwendet, drei wieder zugeordnet, eins noch ungeklärt - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Drei in der heutigen Nacht zum Dienstag möglicherweise miteinander verbundene Fälle von Einbruchdiebstählen im Bereich des Kasseler Stadtteils Bettenhausen bearbeiten aktuell die Polizisten des Kasseler Polizeireviers Ost. Bei diesen Diebstählen entwendeten der oder die Diebe vermutlich vier Fahrräder. Durch eine aufmerksame Zeugin konnten jedoch kurze Zeit später zwei wieder ausgehändigt werden. Ein Fahrrad fand der Eigentümer im Laufe des Vormittags selbst. Zu diesen Fällen sucht die Polizei nun Geschädigte und Zeugen.

Erster Fall - hochwertiges Mountainbike entwendet

Wie die Polizisten berichten, hatte gegen 02:50 Uhr ein im Umbachsweg wohnendes Paar Geräusche in ihrem Kellerverschlag gehört. Bei Nachschau konnte der Mann einen flüchtigen Einbrecher sehen und verfolgen, der aus ihrem Kellerverschlag ein hochwertiges Mountainbike im Wert von 3.500 entwendet hatte. Nachdem er zunächst den Täter stellen konnte, riss dieser sich jedoch unter massiver Gewaltandrohung los. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte jedoch bisher nicht zum gewünschten Erfolg. Das gestohlene Fahrrad aber fand am heutigen Morgen der Eigentümer im Bereich der Eichwaldstraße selbst wieder. Den Täter beschrieb er als groß, kräftig und blond. Er soll eine schwarze Arbeitshose, dunkle Schuhe und eine schwarze (vermutlich Bomber-)Jacke getragen haben. Dem Anschein nach soll er Deutscher sein und als besonderes Merkmal dickere Lippen haben.

Zweiter Fall - zwei Fahrräder entwendet, später drei Stück durch Zeugin aufgefunden

Einen bislang noch unbekannten Täter sucht die Polizei zu einem weiteren Einbruch, den am heutigen Morgen eine Anwohnerin der Gecksbergstraße anzeigte. Bei ihr öffnete derjenige ebenfalls einen Verschlag und entwendete zwei Mountainbikes im Wert von circa 1.700 Euro. Sie konnte den Tatzeitraum jedoch nur auf gestern Abend, 22 Uhr bis heute Morgen, 07:15 Uhr eingrenzen. Fast parallel dazu rief gegen 07:00 Uhr eine Zeugin an, die drei nicht abgeschlossene Fahrräder in der Heiligenröder Straße sah und der das Ganze verdächtig vorkam. Diese Meldung führte dazu, dass später zwei der drei dortigen Fahrräder der Eigentümerin aus der Gecksbergstraße zugeordnet werden konnten. Das dritte Fahrrad der Marke Cube, Typ Race One, Farbe Schwarz, welches augenscheinlich auch aus einem Diebstahl stammt, konnte bisher noch nicht zugeordnet werden. Warum der oder die Täter die zuvor entwendeten Fahrräder allesamt stehen ließen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Daher fragen die zur Operativen Einheit der Kasseler Polizei gehörenden Beamten, die nun weiter ermitteln, ob jemand in der Nacht vom Montag auf Dienstag im Bereich Bettenhausen, insbesondere der Heiligenröder Straße, Umbachsweg, Gecksbergstraße und Eichwaldstraße verdächtige Vorgänge wahrgenommen oder Personen gesehen hat oder ebenfalls Opfer eines Einbruchsdiebstahls mit gestohlenem Fahrrad geworden ist.

Solche Zeugen und Geschädigten werden gebeten, sich telefonisch unter 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

