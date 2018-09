POL-HS: Geldbörsen aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Teveren (ots) - Gegen 3.20 Uhr wurden am 11. September (Dienstag) die Bewohner eines Hauses am Herrweg durch Geräusche geweckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass vier männliche Personen an ihrem Pkw zu schaffen machten, der in der Einfahrt des Hauses stand. Als diese bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, liefen sie zu Fuß in Richtung Chorherrenstraße davon. Aus dem Fahrzeug hatten sie ein Portemonnaie samt Bargeld und Ausweisdokumenten entwendet. Alle Personen trugen dunkle Kapuzenjacken und waren zwischen 20 und 30 Jahren alt.

Am Dienstagmorgen (12. September) musste gegen 7 Uhr ein Anwohner der Straße An der Maibuche feststellen, dass auch aus seinem Pkw ein Portemonnaie fehlte. Auf bisher unbekannte Art und Weise waren die Täter während der Nacht in das Fahrzeug gelangt und hatten ebenfalls ein mobiles Navigationsgerät mitgenommen.

Weitere Hinweise zu diesen Taten bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

