POL-HS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Übach-Palenberg (ots) - Am Freitag, 7. September, ereignete sich an der Kreuzung Marienstraße/Grenzweg gegen 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Zuvor fuhr ein 45-jähriger Mann aus Übach-Palenberg mit seinem Pkw Renault entlang der Marienstraße, aus Richtung Hügelstraße kommend in Richtung Übach-Palenberg. Als er sich der Kreuzung Marienstraße/Grenzweg näherte, zeigte die dortige Ampel Grünlicht. Vor ihm an der Ampel stand der Fahrer eines Pkw Hyundai, der hinter der Haltelinie, im Bereich des Fußgängerüberwegs gehalten hatte. In dem Moment, als der 45-Jährige hinter dem Pkw Hyundai war, fuhr dieser rückwärts und prallte mit dem Heck gegen die Front des Pkw Renault. Der 45-Jährige hupte daraufhin und zeigte dem Fahrer des Hyundai mit dem Blinker an, dass er an einem angrenzenden Parkplatz anhalten soll. Dieser fuhr jedoch in Richtung Übach-Palenberg davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen zur Feststellung des flüchtigen Fahrers sind eingeleitet. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei noch Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

