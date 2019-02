Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zum Unfall durch alkoholisierten Fahrer: Verletzte Frau wurde in Krankenhaus "gebracht"

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte unsere Pressemeldung von heute, 12:32 Uhr.)

Die bei dem Unfall verletzte 20-jährige Frau aus Kassel ist selbstverständlich in ein Krankenhaus "gebracht" worden. In der Pressemeldung zu dem Unfall ist an dieser Stelle versehentlich ein falscher Begriff eingefügt worden.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und in der Berichterstattung entsprechend zu korrigieren.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 9100

