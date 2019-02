Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Raubüberfall auf Tankstelle in Lohfelden

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 20.2.2019, um 20.25 Uhr, wurde eine Tankstelle im Ortsteil Vollmarshausen in der Kasseler Straße überfallen. Zur Tatzeit betrat eine männliche Person, Anfang 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß, dünne Statur, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent, war dunkel gekleidet und maskiert und hatte einen schwarzen Rucksack dabei, die Tankstelle und bedrohte die 21 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Bei dem Überfall erbeutete der Täter einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld sowie mehrere Stangen Zigaretten. Er verließ die Tankstelle über die Kasseler Straße in Richtung Ortsmitte. Hinweise werden an das Fachkommissariat K 11 beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/9100 erbeten.

Westphal, Polizeihauptkommissar

