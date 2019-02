Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Taschendieb treibt sein Unwesen auf Parkplätzen am Bugasee: Kripo ermittelt und bittet um Vorsicht

Kassel (ots)

Die Beamten des für Taschendiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ermitteln derzeit in drei Fällen, die sich alle auf Parkplätzen am Bugasee in Kassel ereigneten. Nach ihrer Einschätzung treibt dort offenbar derzeit ein Taschendieb sein Unwesen, der den beliebten abendlichen Treffpunkt für seine Zwecke ausnutzt und anderen Leuten unbemerkt die Geldbörsen stiehlt. Dies ist Anlass für die Ermittler, andere vor dieser Masche zu warnen.

Die drei bislang der Polizei bekannten Fälle ereigneten sich alle im Februar. Sowohl am 1. als auch am 15. Februar waren Männer auf einem der Parkplätze in der Straße "Fuldaaue" am Bugasee von einem Unbekannten bestohlen worden. Ein weiteres Opfer erstattete gestern Strafanzeige wegen eines solchen Falls bei der Polizei. Er war am Montagabend auf einem der Parkplätze ebenfalls beklaut worden. Der Täter hatte in allen Fällen offenbar bewusst Kontakt zu den sich dort aufhaltenden Männern gesucht und es dabei aber auf deren Portemonnaies abgesehen. Die weiteren Ermittlungen zur Identität des bislang unbekannten Diebes dauern an. Die Ermittler des K 21/22 bitten nun um Vorsicht, sollten Personen auf den Parkplätzen von einem Unbekannten angesprochen werden. Möglicherweise hat dieser es auf das Portemonnaie abgesehen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 verständigt, im Falle eines Diebstahls Anzeige erstattet werden. In Notfällen ist die Kasseler Polizei über die 110 erreichbar.

